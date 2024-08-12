Агент Гурцкая заявил, что Соболев должен извиниться перед «Спартаком»

Сегодня, 22:06
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о ситуации вокруг форварда «Спартака» Александра Соболева. От посоветовал игроку пойти к руководству московского клуба и объяснить ситуацию.
«Ситуация с Соболевым? Это ужасно. Когда ему главный тренер команды, который его зовет, говорит: «Мы тебя хотим»...
Он должен плюнуть на все, что ему советуют, и подумать о своей карьере, прийти к руководству «Спартака», объясниться, сказать: «Я запутался, я чисто по-человечески виноват», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Он также заявил, что футболисту необходимо извиниться перед болельщиками «Спартака» и клубом.
В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с желанием футболиста перейти в «Зенит».