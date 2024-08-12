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Сегодня, 22:06

Агент Гурцкая заявил, что Соболев должен извиниться перед «Спартаком»

Виктория Кравченко
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о ситуации вокруг форварда «Спартака» Александра Соболева. От посоветовал игроку пойти к руководству московского клуба и объяснить ситуацию.

«Ситуация с Соболевым? Это ужасно. Когда ему главный тренер команды, который его зовет, говорит: «Мы тебя хотим»...

Он должен плюнуть на все, что ему советуют, и подумать о своей карьере, прийти к руководству «Спартака», объясниться, сказать: «Я запутался, я чисто по-человечески виноват», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Он также заявил, что футболисту необходимо извиниться перед болельщиками «Спартака» и клубом.

Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Тимур Гурцкая
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