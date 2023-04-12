Агент Гюнтера сообщил, что летом футболист приедет в Россию

Эрсин Акан, агент защитника «Сампдории» Корая Гюнтера, заявил, что летом можно ожидать перехода футболиста в российский клуб.

«Да, летом Гюнтер приедет в Россию», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Права на немецкого футболиста принадлежат «Вероне», однако он выступает на правах аренды за «Сампдорию» до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Гюнтер провел 17 матчей за «Верону» и «Сампдорию», отметился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.