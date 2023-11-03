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Сегодня, 18:12

Агент Гюрлюка подтвердил, что «Манчестер Сити» интересовался футболистом

Алина Савинова
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Ибрагим Исен, агент форварда «Оренбурга» Эмирджана Гюрлюка, рассказал о внимании к футболисту со стороны «Манчестер Сити». Также он объяснил, почему нападающий не принял предложения от других команд.

«Да, действительно, «Манчестер Сити» трижды присылал своих скаутов, многие команды были в нем заинтересованы, например «Вестерло». Мы хотели, прежде всего, чтобы Эмирджан играл и прогрессировал. После разговоров с представителями «Оренбурга» мы приняли решение, что здесь Эмирджан сможет проявить себя и добиться успеха. Чуть позже у нас возник вариант с «Бешикташем», но когда мы даем слово, то не нарушаем его, а мы уже договорились с «Оренбургом». У нас большие цели, и мы делаем шаги вперед. Очень важно работать над игрой сзади, и в этом аспекте Эмирджан прогрессирует в России. Если вы хотите играть в большом клубе, то вы должны уметь отрабатывать в защите», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова агента.

Гюрлюк стал игроком «Оренбурга» в июле этого года. В текущем сезоне 20-летний футболист провел 13 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами. Его контракт с оренбуржцами рассчитан до конца сезона-2025/26.

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 12 очков за 13 туров. «Манчестер Сити» после 10 туров идет на третьем месте в АПЛ, имея в активе 24 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005427420_agent_gyurlyuka_manchester_siti_trijdyi_prisyilal_svoih_skautov
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Эмирджан Гюрлюк
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