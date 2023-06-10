Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:05

Агент Гюрлюка заявил, что многие клубы интересовались футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Юсуф Кочакая заявил, переговоры с «Оренбургом» по Эмирджану Гюрлюку получились довольно быстрыми.

«Переговоры с «Оренбургом» заняли не так много времени, все получилось довольно быстро. У Эмирджана нет никакого страха перед приездом в Россию, он едет только для того, чтобы играть в футбол, это его единственная амбиция. Могу сказать, что Гюрлюком интересовалось много разных клубов из других стран, включая Турцию, он особенный футболист. Вы это и сами поймете, когда увидите его на поле. Но в России он хочет стать еще лучше, и Премьер-Лига — отличное место для того, чтобы повысить свой уровень», — приводит слова Кочакая «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Эмирджан Гюрлюк сыграл 30 матчей за «Алтынорду», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gyurlyuka-mnogie-kluby-interesovalis-e-mirdzhanom-no-rpl-otlichnoe-mesto-dlya-nego/
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Эмирджан Гюрлюк
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» — чемпион по xG». О каких сигналах говорил Абаскаль?
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роман Березовский подробно ответил на обвинения в продаже матча «Зенит» — «Спартак» в 1996 году

Чернышов: «Для меня главным разочарованием стало «Динамо», мой родной клуб»