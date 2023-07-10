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Сегодня, 14:05

Агент Хаджикадунича: «У Денниса только теплые воспоминания о «Ростове», ему понравилось работать у Карпина»

Алина Савинова
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Валид Фаур, агент защитника Денниса Хаджикадунича, ответил на вопрос, может ли футболист вернуться в Россию.

«Все возможно. В России очень неплохой футбол, и быть в составе серьезного клуба РПЛ — это хорошая перспектива, но сейчас имеем, что имеем. Я думаю, если бы сейчас все было хорошо, то Деннис с радостью бы выступал за «Ростов» и приносил пользу клубу. Честно, я очень высокого мнения об этом клубе. И если моего футболиста вновь захочет пригласить «Ростов», то я без сомнений дам положительную рекомендацию. Каждый раз, когда мы говорим с ним о «Ростове», то у него только теплые воспоминания. Ему очень понравилось работать у Валерия Карпина», — цитирует агента Metaratings.ru.

Хаджикадунич перешел в «Ростов» из «Мальме» летом 2018 года. За донскую команду футболист провел 69 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. В марте 2022 года защитник приостановил контракт с ростовчанами, воспользовавшись разрешением ФИФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-u-khadzhikadunicha-ochen-tyoplye-vospominaniya-o-rostove-emu-ponravilos-rabotat-u-karpina-264967/
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
Деннис Хаджикадунич
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