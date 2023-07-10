Агент Хаджикадунича: «У Денниса только теплые воспоминания о «Ростове», ему понравилось работать у Карпина»

Валид Фаур, агент защитника Денниса Хаджикадунича, ответил на вопрос, может ли футболист вернуться в Россию.

«Все возможно. В России очень неплохой футбол, и быть в составе серьезного клуба РПЛ — это хорошая перспектива, но сейчас имеем, что имеем. Я думаю, если бы сейчас все было хорошо, то Деннис с радостью бы выступал за «Ростов» и приносил пользу клубу. Честно, я очень высокого мнения об этом клубе. И если моего футболиста вновь захочет пригласить «Ростов», то я без сомнений дам положительную рекомендацию. Каждый раз, когда мы говорим с ним о «Ростове», то у него только теплые воспоминания. Ему очень понравилось работать у Валерия Карпина», — цитирует агента Metaratings.ru.

Хаджикадунич перешел в «Ростов» из «Мальме» летом 2018 года. За донскую команду футболист провел 69 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. В марте 2022 года защитник приостановил контракт с ростовчанами, воспользовавшись разрешением ФИФА.