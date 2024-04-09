Агент Хаджикадунича заявил, что игрок не вернется в «Ростов» ближайшим летом

Агент Валид Фаур, представляющий интересы защитника Денниса Хаджикадунича, заявил, что его клиент не вернется в «Ростов» летом 2024 года.

«Он не был в клубе три года и сейчас было бы странно вернуться по старому адресу. Мне кажется, это вполне очевидно. У Хаджикадунича отлично идут дела во второй Бундеслиге и сборной Боснии и Герцеговины. Наша цель — подняться в турнир выше по значимости и выше, чем РПЛ, при всем уважении. Есть конкретные предложения из топ-3 чемпионатов.

Мне нужно как-то решить ситуацию и чтобы при этом «Ростов» тоже что-то заработал, если это будет возможно. Если этого не получится, нужно сделать так, чтобы итог всех устроил", — цитирует агента «РБ Спорт».

Хаджикадунич перешел в «Ростов» из «Мальме» летом 2018 года. За донскую команду футболист провел 69 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами.

Весной 2022 года 25-летний защитник приостановил контракт с ростовчанами, воспользовавшись разрешением ФИФА. В сезоне-2023/24 игрок провел 23 матча за «Гамбург», забив 1 гол.