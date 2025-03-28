Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

28 марта, 18:49

Агент Халка: форвард приглашен на празднование столетия «Зенита»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Агент бывшего нападающего «Зенита» Халка, который выступает за «Атлетико Минейро», рассказал, что форвард получил приглашение на празднование столетия клуба.

Сине-бело-голубые отметят столетний юбилей в мае.

«Халк получил приглашение посетить столетие «Зенита». Пока он не может ответить, так как ему нужно проверить расписание матчей в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес», — цитирует РИА «Новости Спорт» агента.

Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Он провел за российский клуб 148 матчей, забил 77 голов и сделал 59 результативных пасов.

Источник: РИА
7
Халк
ФК Зенит
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя