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Сегодня, 17:03

Агент Гиговича: «Возвращение Армина в «Ростов» в январе кажется нереалистичным»

Агент Гиговича сообщил, что игрок не вернется в январе в «Ростов»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Харис Скендерович рассказал, что полузащитник Армин Гигович, права на которого принадлежат «Ростову», в январе в Россию не вернется.

20-летний Гигович приостановил контракт с «Ростовом» до 31 декабря 2022 года, до этой даты он официально в аренде в датском «Оденсе».

«Пока нет четкого понимания насчет января, но Армин не уйдет из «Оденсе», если не появится какой-то вариант значительно лучше. Возвращение в «Ростов» в январе, учитывая, что кризис стал еще серьезнее, чем летом, кажется нереалистичным. Вы знаете, что шведская футбольная ассоциация отстранила из сборных всех игроков, выступающих в России», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Гигович провел восемь матчей в составе «Оденсе» во всех турнира и забил один гол. Его соглашение с «Ростовом» рассчитано до 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.com
Армин Гигович
Футбол
РПЛ
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