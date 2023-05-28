Агент Уткина опроверг новость о переговорах с «Рубином»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе игрока в «Рубин».

«Даниил сегодня игрок «Ростова». Говорить о чем-то и комментировать какие-то слухи я не могу. Мы в «Ростове», у нас все хорошо. Будет какое-то предложение — клуб нам его озвучит, будем обсуждать. Сегодня я не знаю о переговорах в продвинутой стадии с «Рубином» и вообще о каких-либо переговорах с этим клубом мне неизвестно», — сказал Бердышев «СЭ».

Ранее телеграмм-канал «КБ Телега» сообщил о том, что переговоры «Рубина» по трансферу Даниила Уткина находятся в продвинутой стадии.

В этом сезоне 23-летний игрока провел за «Ростов» 33 матча, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.