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Сегодня, 10:52

Агент Уткина опроверг новость о переговорах с «Рубином»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе игрока в «Рубин».

«Даниил сегодня игрок «Ростова». Говорить о чем-то и комментировать какие-то слухи я не могу. Мы в «Ростове», у нас все хорошо. Будет какое-то предложение — клуб нам его озвучит, будем обсуждать. Сегодня я не знаю о переговорах в продвинутой стадии с «Рубином» и вообще о каких-либо переговорах с этим клубом мне неизвестно», — сказал Бердышев «СЭ».

Ранее телеграмм-канал «КБ Телега» сообщил о том, что переговоры «Рубина» по трансферу Даниила Уткина находятся в продвинутой стадии.

В этом сезоне 23-летний игрока провел за «Ростов» 33 матча, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.

Даниил Уткин
Футбол
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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