Агент хавбека «Спартака» Мартинса рассказал о ходе восстановления игрока от травмы

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Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, сообщил о ходе восстановления игрока от мышечного повреждения бедра.
Ранее стало известно, что 25-летний футболист сборной Люксембурга пропустит остаток 2022 года.
«Восстановление Кристофера идет хорошо. Все в порядке. Он вернется на поле в январе», — приводит слова Боннефона Sport24.
Мартинс перешел в «Спартак» в январе 2022-го на правах аренды из «Янг Бойз». В июне московский клуб выкупил его у швейцарцев. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей и забил один гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования