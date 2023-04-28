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Сегодня, 21:29

Агент Хоакина Перейры опроверг слухи об интересе со стороны «Спартака»

Виталий Косик
Корреспондент
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Хулио Сезар Катальдо, агент полузащитника «Атлетико Тукуман» Хоакина Перейры, высказался об интересе к своему клиенту со стороны «Спартака».

Ранее Metaratings.ru сообщал, что 24-летний Перейра входит в шорт-лист «Спартака».

«Да, есть много клубов, которые заинтересованы в Хоакине. Но пока ничего конкретного. Никто из «Спартака» с нами не связывался», — приводит слова Катальдо Sport24.

В текущем сезоне Хоакин провел 12 матчей в чемпионате Англии, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-28-agent-khoakina-pereyry-otreagiroval-na-slukhi-ob-interese-spartaka
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