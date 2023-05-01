Агент Хоакина Перейры заявил, что полузащитник хотел бы поиграть в России

Хулио Сезар Катальдо, агент полузащитника «Атлетико Тукаман» Хоакина Перейры, рассказал о желании футболиста поиграть в России.

«Конечно, ему было бы интересно. Европа — это всегда интересное направление для аргентинских футболистов», — приводит слова Катальдо «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 24-летним аргентинцем интересуется «Спартак».

В текущем сезоне Перейра провел за «Атлетико Тукаман» 13 матчей, в которых забил гол и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 млн евро.