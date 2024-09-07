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7 сентября, 23:47

Агент Ходжи подтвердил, что «Рубин» интересуется хорватом

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Агент Данко Дикич, представляющий интеерсы полузащитника «Риеки» Велдина Ходжи, рассказал об интересе «Рубина» к хорватскому игроку. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Не могу подтвердить, что Велдин переходит в «Рубин». На данный момент правда в том, что российский клуб проявляет интерес к игроку», — сказал Дикич Sport24/

Ходжа провел за «Риеку» 93 матча, забил 10 мячей и сделал 3 голевые передачи. 21-летний полузащитник выступает за молодежной сборной Хорватии. Ожидается, что он перейдет в «Рубин» за 2 миллиона евро и подпишет контракт до лета 2028 года.

Источник: Sport24
ФК Рубин (Казань)

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