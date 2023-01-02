Агент Шлегеля: «Мне больше не звонили из «Локомотива»

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Футбольный агент Хуан Мануэль Арандилья высказался на тему возможного перехода своего клиента, защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля в «Локомотив».
«Пока нет никаких новостей насчет трансфера Шлегеля. Мне больше не звонили из «Локомотива», — приводит слова агента Sport24.
Ранее представитель 25-летнего футболиста заявил о том, что ведет с «Локомотивом» переговоры по трансферу аргентинца.
В сезоне-2022 Шлегель провел за «Орландо» 36 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.