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Сегодня, 20:13

Агент Худякова анонсировал подписание контракта вратаря с австрийским «Штурмом»

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Вадим Шпинев, агент вратаря Даниила Худякова, анонсировал подписание контракта футболиста с австрийским «Штурмом».

«Худяков только в пятницу сдал документы в визовый центр. У Дани все в порядке — контракт со «Штурмом» на руках, все согласовано. Остались формальности. Как только Худяков вылетит и пройдет медосмотр, контракт будет подписан», — приводит слова Шинева Sport24.

20-летний Худяков — воспитанник «Локомотива». В общей сложности голкипер сыграл в 34 матчах железнодорожников во всех турнирах, пропустил 61 гол и шесть раз сыграл на ноль.

Источник: Sport24
Даниил Худяков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Штурм
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