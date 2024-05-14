Агент Худякова подтвердил уход вратаря из «Локомотива» летом

Вадим Шпинев, агент 20-летнего вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, прокомментировал информацию об уходе голкипера из клуба ближайшим летом.

«В этом нет ничего нового. Летом мы покидаем «Локомотив», я это говорил уже, что мы дорабатываем контракт и уходим. Сейчас у него контракт, раньше времени не может покинуть расположение клуба. Прошлую игру с «Оренбургом» он пропустил из-за состояния здоровья», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Худяков является воспитанником академии «Локомотива». В общей сложности вратарь отыграл 34 матча за первую команду железнодорожников, пропустил 61 гол и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности.