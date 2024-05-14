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Сегодня, 13:26

Агент Худякова подтвердил уход вратаря из «Локомотива» летом

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Вадим Шпинев, агент 20-летнего вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, прокомментировал информацию об уходе голкипера из клуба ближайшим летом.

«В этом нет ничего нового. Летом мы покидаем «Локомотив», я это говорил уже, что мы дорабатываем контракт и уходим. Сейчас у него контракт, раньше времени не может покинуть расположение клуба. Прошлую игру с «Оренбургом» он пропустил из-за состояния здоровья», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Худяков является воспитанником академии «Локомотива». В общей сложности вратарь отыграл 34 матча за первую команду железнодорожников, пропустил 61 гол и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: Metaratings.ru
Даниил Худяков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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