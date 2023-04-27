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Сегодня, 13:59

Агент Худякова заявил, что у футболиста нет мыслей об уходе из «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы 19-летнего вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, прокомментировал будущее своего клиента.

«Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив», господин Нагорных, выразил однозначное мнение, что все вопросы по продлению и возможному переподписанию футболистов будут проходить сразу по окончанию сезона. Переговоры — это как минимум две стороны: работодатель и работник. Работодатель назначает время начала возможных переговоров. Даниил работает над повышением уровня мастерства. Даже в выходные. Так что все в порядке. Мысли об уходе из «Локомотива»? А с какой стати они должны появиться? Даниил перестал попадать в стартовый состав? Состав определяет главный тренер. Ворота одни у команды. Одна позиция. Спортивная конкуренция придает только больший импульс, чтобы футболист совершенствовался и профессионально рос. Это абсолютно нормальная ситуация во всех футбольных клубах всех лиг. Конкуренцию никто не отменял. Надо трудиться, терпеть и расти», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В первой половине сезона Худяков был первым номером железнодорожников, но после прихода Ильи Лантратова оказался на скамейке запасных. Весной 19-летний вратарь сыграл только в четвертьфинале FONBET Кубка России с «Акроном» (1:1, 6:7 по пенальти).

Контракт Худякова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Международный центр спортивных исследований в футболе включил его в список 200 самых перспективных молодых футболистов. Туда попали семь россиян.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-hudyakova-a-s-kakoj-stati-u-daniila-dolzhny-poyavit-sya-my-sli-ob-uhode-iz-lokomotiva/
Даниил Худяков
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