Агент Худякова заявил о проблемах игрока с получением европейской визы

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы вратаря Даниила Худякова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее голкипера.

«За границей огромная проблема с выездными документами. По Худякову — мы никак не можем получить визу. Нам обещали 27-го числа принять документы, но просто очень тяжело. Это неприятная ситуация хоть для кого», — сказал Шпинев «СЭ».

Худяков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду красно-зеленых он отыграл 34 матча во всех турнирах (6 из них — на ноль) и пропустил 61 гол.