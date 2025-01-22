Агент Хусанова: «Интерес ЦСКА? Мы были нацелены на Европу»

Агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, ответил на вопрос, мог ли футболист оказаться в РПЛ.

— Когда Абукодир играл в Белоруссии, были ли у вас предложения от топовых российских клубов?

— У меня есть партнер Улугбек Асанбаев. Мы вместе с ним ведем этого игрока. Может быть, на него и выходили из РПЛ. Я-то был сконцентрирован строго на европейском направлении. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Да и не люблю обсуждать то, что не состоялось. Могу сказать лишь. что был интерес из Турции. Но раз мы в итоге оказались в «Манчестер Сити», значит, в принципе двигались поэтапно верно.

— Теперь уже бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что армейцы могли подписать Хусанова, но их опередил «Ланс».

— У нас в приоритете всегда стоял европейский чемпионат. Когда парень играл в Белоруссии, мы довольно часто с партнером говорили на эту тему. Он мне поручил работу на европейском направлении. Мы были нацелены именно на это и шли туда.

— Почему узбекский защитник дорос до «Манчестер Сити», а российский — нет?

— Не вправе судить российских игроков, больше сконцентрирован на наших ребятах.

— Хусанов — феномен?

— Это очень талантливый игрок, который получил правильное воспитание, футбольное образование и, наверное, правильное окружение. Я бы так сформулировал.