Защитник «Химок» Идову не понимает, почему его отстранили от тренировок

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Виллиам Д'Авила, агент защитника «Химок» Брайна Идову, рассказал, как 30-летний футболист отреагировал на отстранение от тренировок с основной командой.
«Согласен ли Брайан с решением отстранить его от тренировок? Вообще-то не очень. На самом деле он не понимает, почему его отстранили. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни», — цитирует «РБ Спорт» агента.
10 октября стало известно, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил от тренировок с командой Идову и еще двух футболистов — Дмитрия Тихого и Илью Камышева.
41-летний Гогниев возглавляет «Химки» с 1 сентября 2022 года. Под его руководством команда 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
На данный момент подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (8 очков).
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