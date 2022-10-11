Защитник «Химок» Идову не понимает, почему его отстранили от тренировок

Виллиам Д'Авила, агент защитника «Химок» Брайна Идову, рассказал, как 30-летний футболист отреагировал на отстранение от тренировок с основной командой.

«Согласен ли Брайан с решением отстранить его от тренировок? Вообще-то не очень. На самом деле он не понимает, почему его отстранили. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни», — цитирует «РБ Спорт» агента.

10 октября стало известно, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил от тренировок с командой Идову и еще двух футболистов — Дмитрия Тихого и Илью Камышева.

41-летний Гогниев возглавляет «Химки» с 1 сентября 2022 года. Под его руководством команда 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

На данный момент подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (8 очков).