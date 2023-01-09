Агент Джордждевича рассказал, что нападающий намерен доиграть сезон в «Сочи»

Футбольный агент Игор Глушевич рассказал, что нападающий Лука Джордждевич намерен доиграть сезон в «Сочи».

«Лука вернулся в расположение клуба, уже провел тренировку с командой, у него все просто отлично. Он точно остается в «Сочи» на вторую часть сезона. Первые впечатления от работы с Курбаном Бердыевым? Пока очень рано делать какие-либо выводы, нужно подождать как минимум четыре недели», — сказал Глушевич «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джорджевич провел 9 матчей за «Сочи» и не отличился результативными действиями.

Сочинский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.