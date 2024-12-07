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Сегодня, 12:42

Агент Роши об интересе «Интернасьонале»: «Виллиан сосредоточен на ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировал «СЭ» интерес бразильского «Интернасьонал» к защитнику.
Ранее об этом сообщило издание Vozes do Gigante.

«Это нормальная ситуация, когда большие клубы следят за большими игроками. Но Роша сосредоточен на ЦСКА. Сейчас он думает только о возвращении на поле в матчах чемпионата», — сказала Кампеделли «СЭ».

В нынешнем сезоне 29-летний Роша сыграл 18 матчей и отдал 3 голевые передачи.
Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года. Портал

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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