Агент Роши об интересе «Интернасьонале»: «Виллиан сосредоточен на ЦСКА»

Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировал «СЭ» интерес бразильского «Интернасьонал» к защитнику.

Ранее об этом сообщило издание Vozes do Gigante.

«Это нормальная ситуация, когда большие клубы следят за большими игроками. Но Роша сосредоточен на ЦСКА. Сейчас он думает только о возвращении на поле в матчах чемпионата», — сказала Кампеделли «СЭ».

В нынешнем сезоне 29-летний Роша сыграл 18 матчей и отдал 3 голевые передачи.

Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года. Портал

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

