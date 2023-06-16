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Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о предложении «Зенита» игроку 4 миллионов евро в качестве бонусов и контракта на 2,5 миллиона евро.
«Таких цифр не было. В принципе с «Зенитом» диалога не было об этом. Даже комментировать нечего. Эти цифры для меня какая-то новость», — сказал Еремин «СЭ».
Ранее о таком предложении «Зенита» сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
9 июня Дивеев подписал контракт с ЦСКА. Новое соглашение с 23-летним защитником рассчитано до 2028 года.