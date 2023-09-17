Агент Дивеева: «Восстановление Игоря раньше сроков невозможно. Он себя чувствует нормально»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, как проходит восстановление футболиста.

«Восстановление Игоря раньше сроков — такое невозможно. Футболист себя чувствует нормально, реабилитация идет по плану, но во избежание рецидива нужно сдерживать сроки. Это не значит, что восстановление задерживается, но и торопиться тоже нельзя. В процессе физиологии никогда не стоит спешить», — приводит слова Еремина Sport24.

26 июля 23-летний Дивеев перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).