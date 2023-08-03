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Сегодня, 18:20

Агент Дивеева: «Игорь стойко все переносит. Сейчас будет проходить курс реабилитации»

Агент Дивеева рассказал о ходе восстановления игрока
Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о ходе восстановления игрока.

26 июля 23-летний россиянин перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).

«Игорь стойко все переносит. Надеемся, что все будет в порядке. Он вернулся из Германии после операции, сейчас будет проходить курс реабилитации. Все по плану», — сказал Еремин «СЭ».

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 134 матчах за армейцев во всех турнирах.

Игорь Дивеев
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