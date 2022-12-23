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Сегодня, 10:29

Агент Дивеева: «Предложения из-за рубежа есть, но зимой переход вряд ли состоится»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявил, что к игроку сохраняется интерес от зарубежных клубов.

«Предложения из-за рубежа есть, но в силу массы причин, видимых и невидимых, это переход вряд ли состоится в ближайшее трансферное окно. Речь про Италию? Да и про Италию тоже», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему россиянину проявляют итальянские клубы. Также информировалось об интересу к защитник со стороны «Зенита».

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист забил один гол и сделал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими действует до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Игорь Дивеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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