Агент Джикии заявил, что прорабатывает вариант с новым клубом для защитника

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Агент защитника «Химок» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев рассказал, что работает над возможной сменой клуба.
«Обязательно. Вероятность того, что клуб не найдет нового инвестора и не наладит свои дела, она есть. Мы обязаны держать это как развитие событий», — цитирует Кузьмичева matchtv.ru.
18 апреля президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига ввела внешнее управление «Химками».
31-летний Джикия в этом сезоне провел за подмосковный клуб 13 матчей. Его контракт с «Химками» истекает 30 июня 2025 года.