Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:59

Агент Лави опроверг информацию об интересе «Спартака» и ЦСКА

Руслан Минаев
Telegram Новости

Футбольный агент Гилад Катцав рассказал о возможном интересе «Спартака» и ЦСКА к игроку «Маккаби» из Хайфы Нете Лави.

«Не знаю, откуда берется эта информация, со мной никто из России не разговаривал о трансфере Лави. В данный момент нет никаких переговоров с российскими клубами. Но сейчас только начало ноября, еще рано о чем-то говорить. Посмотрим, что будет дальше. Может ли политическая ситуация в России отпугнуть Нету? Нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и «Спартак» хотят провести переговоры с 26-летним Лави в январе.

В сезоне-2022/23 израильтянин принял участие в 20 матчах «Маккаби» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-lavi-predlozhenij-iz-rossii-ne-by-lo-no-eshhe-tol-ko-noyabr/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Атлетико» — главный позор Лиги чемионов: потратил сотни миллионов и занял последнее место
«Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки
СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком Путину
Медведев назвал задержанных в Уфе за теракты студентов отморозками
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Игнатьев назвал лучших игроков чемпионата России по итогам первого круга

Орлов: «Зимой «Торпедо» должно сделать минимум 5-6 приобретений, Талалаеву нужен материал»