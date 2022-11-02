Агент Лави опроверг информацию об интересе «Спартака» и ЦСКА

Футбольный агент Гилад Катцав рассказал о возможном интересе «Спартака» и ЦСКА к игроку «Маккаби» из Хайфы Нете Лави.

«Не знаю, откуда берется эта информация, со мной никто из России не разговаривал о трансфере Лави. В данный момент нет никаких переговоров с российскими клубами. Но сейчас только начало ноября, еще рано о чем-то говорить. Посмотрим, что будет дальше. Может ли политическая ситуация в России отпугнуть Нету? Нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и «Спартак» хотят провести переговоры с 26-летним Лави в январе.

В сезоне-2022/23 израильтянин принял участие в 20 матчах «Маккаби» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.