Агент Лави опроверг информацию об интересе «Спартака» и ЦСКА

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Футбольный агент Гилад Катцав рассказал о возможном интересе «Спартака» и ЦСКА к игроку «Маккаби» из Хайфы Нете Лави.
«Не знаю, откуда берется эта информация, со мной никто из России не разговаривал о трансфере Лави. В данный момент нет никаких переговоров с российскими клубами. Но сейчас только начало ноября, еще рано о чем-то говорить. Посмотрим, что будет дальше. Может ли политическая ситуация в России отпугнуть Нету? Нет», — цитирует агента «РБ Спорт».
Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и «Спартак» хотят провести переговоры с 26-летним Лави в январе.
В сезоне-2022/23 израильтянин принял участие в 20 матчах «Маккаби» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования