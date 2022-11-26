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Сегодня, 10:30

Агент Ивана и Мантуана сообщил, что игроки не покинут «Зенит» по окончании сезона

Руслан Минаев
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Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Ивана Куарежма и Густаво Мантуана заявил, что футболисты не покинут питерский клуб по окончании сезона.

«Иван и Мантуан не покинут «Зенит по окончании сезона», — цитирует Гарсию РИА «Новости Спорт».

Игроки играют в «Зените» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Питерский клуб арендовал футболистов в рамках сделки по переходу форварда Юри Алберто в «Коринтианс».

Источник: https://rsport.ria.ru/20221126/zenit-1834409057.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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