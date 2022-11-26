Агент Ивана и Мантуана сообщил, что игроки не покинут «Зенит» по окончании сезона

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Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Ивана Куарежма и Густаво Мантуана заявил, что футболисты не покинут питерский клуб по окончании сезона.
«Иван и Мантуан не покинут «Зенит по окончании сезона», — цитирует Гарсию РИА «Новости Спорт».
Игроки играют в «Зените» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Питерский клуб арендовал футболистов в рамках сделки по переходу форварда Юри Алберто в «Коринтианс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования