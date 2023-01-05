Агент Ильи Агапова рассказал подробности о переходе футболиста в ЦСКА

Александр Салугин, агент защитника «Нижнего Новгорода» Ильи Агапова, рассказал подробности о переходе футболиста в ЦСКА.

«Сделка еще не завершена. Нужно пройти медосмотр, окончательно обсудить условия трудового договора. Все по-настоящему решилось после Нового года, до этого был просто интерес. «Нижний» больше рассматривал другие варианты. Настойчивость ЦСКА и желание Ильи стали определяющими. Для «НН» это стало рекордной продажей, они тоже добились, чего хотели», — цитирует агента Metaratings.ru.

21-летний Агапов выступает за «Нижний Новгород» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей в РПЛ и не отличился результативными действиями.