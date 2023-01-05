Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:10

Агент Ильи Агапова рассказал подробности о переходе футболиста в ЦСКА

Алина Савинова
Telegram Дзен

Александр Салугин, агент защитника «Нижнего Новгорода» Ильи Агапова, рассказал подробности о переходе футболиста в ЦСКА.

«Сделка еще не завершена. Нужно пройти медосмотр, окончательно обсудить условия трудового договора. Все по-настоящему решилось после Нового года, до этого был просто интерес. «Нижний» больше рассматривал другие варианты. Настойчивость ЦСКА и желание Ильи стали определяющими. Для «НН» это стало рекордной продажей, они тоже добились, чего хотели», — цитирует агента Metaratings.ru.

21-летний Агапов выступает за «Нижний Новгород» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей в РПЛ и не отличился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-agapova-rasskazal-podrobnosti-o-perekhode-igroka-v-cska-217850/
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию
Обыкновенное чудо ЦСКА-1998: армейцы выиграли 14 матчей из 15 и разгромили «Спартак»
Тайвань расширил экспортные санкции в отношении РФ
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Рианчо: «Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом перед матчами или курить сигареты»
«Спартак» возьмет Тавареша, «Фиорентина» разорвет контракт с Кокориным, «Бавария» подпишет Зоммера
Джикия о Бакаеве: «Как за друга — грустно. Но как за игрока «Зенита» — без разницы»
Джикия уверен, что Абаскаль не бросит «Спартак»
Джикия назвал главное качество Абаскаля в работе с командой: «В предыдущие сезоны этого не хватало»
Джикия назвал трех футболистов, чьи неудачи в «Спартаке» стали для него большой неожиданностью
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джикия назвал трех футболистов, чьи неудачи в «Спартаке» стали для него большой неожиданностью

Джикия назвал главное качество Абаскаля в работе с командой: «В предыдущие сезоны этого не хватало»