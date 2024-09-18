Агент Помазуна об отстранении вратаря: «Не вижу проблемы. У Ильи действующий контракт с ЦСКА»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, отреагировал на отстранение голкипера от тренировок с основной командой.

«Вернули ли Илью к тренировкам с основной командой? Ну кто будет сразу на предыгровую и игровую возвращать? Сейчас отыграют этот матч [с «Краснодаром"], и будет тренироваться — не вижу проблемы. У Ильи действующий контракт», — цитирует агента «РБ Спорт».

Голкипер играет за ЦСКА с 2017 года. Последние четыре сезона игрок провел в аренде за «Урал». Прошедшим летом Илья вернулся в расположение армейского клуба, однако 13 сентября был отстранен от тренировок с основным составом из-за высказывания о возможном переходе в «Спартак».