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Сегодня, 04:16

Агент Помазуна: «Появились несколько европейских вариантов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал, что у игрока есть предложения от клубов из Европы.

«Пока занимаемся этим вопросом. Появились еще несколько европейских вариантов. Когда будет конкретика, сообщу. У нас действующий контракт с ЦСКА, поэтому мы не суетимся. Илья получает зарплату, полноценно тренируется. Я не вижу необходимости в спешке. По-моему, больше журналисты суетятся. Мы ищем варианты продолжения карьеры.

Как сейчас расставлены приоритеты: Россия или Европа? Зависит от предложения. Понятно, что Европа, наверное, более интересна», — цитирует Sport24 Сафонова.

Источник: Sport24
Илья Помазун
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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