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Сегодня, 15:18

Агент Илича заявил, что «Краснодар» не интересовался форвардом «Лилля»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Ненад Асанович, представляющие интересы нападающего «Лилля» Андрея Илича, отреагировал на информацию о том, что его клиент мог продолжить карьеру в РПЛ.

«Краснодар» никогда не интересовался Андреем, из России был только ЦСКА», — цитирует Асановича «РБ Спорт».

В конце августа 24-летний серб на правах аренды перешел из «Лилля» в немецкий «Унион».

Илич перешел в «Лилль» из норвежской «Волеренги» в феврале. На его счету 4 матча за команду, в которых не отличался результативными действиями.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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