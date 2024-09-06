Агент Илича заявил, что «Краснодар» не интересовался форвардом «Лилля»

Агент Ненад Асанович, представляющие интересы нападающего «Лилля» Андрея Илича, отреагировал на информацию о том, что его клиент мог продолжить карьеру в РПЛ.

«Краснодар» никогда не интересовался Андреем, из России был только ЦСКА», — цитирует Асановича «РБ Спорт».

В конце августа 24-летний серб на правах аренды перешел из «Лилля» в немецкий «Унион».

Илич перешел в «Лилль» из норвежской «Волеренги» в феврале. На его счету 4 матча за команду, в которых не отличался результативными действиями.