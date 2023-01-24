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Сегодня, 17:15

Агент Илича заявил, что общался с Хашигом и Рыскиным по возможному переходу в «Краснодар» и «Ростов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент сербского нападающего РФШ Андрея Илича Ненад Асанович рассказал «СЭ» о разговоре с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом и спортивным директором «Ростова» Алексеем Рыскиным по потенциальному переходу игрока.

«Я уже говорил с несколькими российскими клубами, их представителями: это «Сочи», «Ростов», «Краснодар», «Крылья Советов». Я также знаю, что главный тренер «Динамо» Йоканович следит за Иличем. Напрямую я разговаривал с Рыскиным и Хашигом. Надеюсь, что переход в Россию будет возможен. Иличу нужно развиваться и делать следующий шаг в карьере. Он вырос из латвийской лиги. Тем более сербы любят россиян. Мы братья! А если «Локомотив» захочет приобрести нападающего, мы первым же рейсом вылетим на переговоры», — сказал Асанович «СЭ».

На счету 22-летнего серба 4 гола в 12 матчах в текущем сезоне.

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