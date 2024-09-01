Агент Илича заявил, что предметный интерес к футболисту из России был только со стороны ЦСКА

Футбольный агент Ненад Асанович рассказал, почему не состоялся трансфер Андрея Илича в Россию.

«Единственный российский клуб, от которого была конкретика по Андрею, это московский ЦСКА. Но «Унион» действовал быстрее россиян, игрок получил отличное предложение, которое было куда сильнее оффера ЦСКА. Я считаю, что россияне хотели дождаться закрытия трансферного окна в Европе. Но кто знает, есть возможность, что Илич может оказаться в РПЛ в следующем году», — заявил Асанович «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Андрей Илич провел 1 матч в составе «Лилля». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.