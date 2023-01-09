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Сегодня, 11:28

Агент Ингасона оценил возможность перехода игрока в «Локомотив» и «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент исландского защитника ПАОК Сверрира Ингасона Тассос Пападопулос рассказал «СЭ», в каком случае игрок сможет перейти в российские клубы.

«На данный момент Ингасон — капитан и лидер ПАОК. Это значит, что для клуба его уход будет большой потерей. С другой стороны, если мы договоримся о деталях, которые устроят обе стороны, Сверрир знает, что «Локомотив» и «Зенит» — хорошие клубы. Он играл против них несколько раз, поэтому прекрасно знает уровень этих российских команд», — сказал Пападопулос «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что «Локомотив» и «Зенит» заинтересованы в 29-летнем экс-игроке «Ростова», который на данный момент выступает за греческий ПАОК.

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