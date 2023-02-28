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Агент Изидора: «Сейчас Вильсон проходит лечение. Точно сказать, когда вернется на поле, пока нельзя»

Алина Савинова
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Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал о состоянии футболиста.

«Сейчас Вильсон проходит лечение. Все идет по плану. Точно сказать, когда вернется на поле, пока нельзя», — приводит Sport24 слова агента.

В зимнее трансферное окно Изидор мог перейти в «Лион», но клуб отказался от аренды из-за травмы игрока.

В текущем сезоне 22-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-agent-izidora-vilson-prokhodit-lecheniye-tochno-skazat-kogda-on-vernetsya-na-pole-poka-nelzya
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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