Агент Изидора: «Сейчас Вильсон проходит лечение. Точно сказать, когда вернется на поле, пока нельзя»

Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал о состоянии футболиста.

«Сейчас Вильсон проходит лечение. Все идет по плану. Точно сказать, когда вернется на поле, пока нельзя», — приводит Sport24 слова агента.

В зимнее трансферное окно Изидор мог перейти в «Лион», но клуб отказался от аренды из-за травмы игрока.

В текущем сезоне 22-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.