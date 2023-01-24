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Сегодня, 17:19

Агент Изидора не знает, останется ли Вильсон в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Эммануэль Лакруа заявил, что пока нет определенности по поводу будущего нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Пока не знаю, останется ли Вильсон в «Локомотиве», — приводит слова Лакруа «РБ Спорт».

22-летний французский футболист выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-izidora-poka-ne-znayu-ostanetsya-li-vil-son-v-lokomotive-futbol-ny-j-agent-e-mmanue-l-lakrua-zayavil-rb-sport-chto-poka-net-opredelennosti-po-povodu-budushhego-napadayushhego-lokomotiva-vil-sona/
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Вильсон Изидор
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