Агент Изидора не знает, останется ли Вильсон в «Локомотиве»

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Футбольный агент Эммануэль Лакруа заявил, что пока нет определенности по поводу будущего нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.
«Пока не знаю, останется ли Вильсон в «Локомотиве», — приводит слова Лакруа «РБ Спорт».
22-летний французский футболист выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.