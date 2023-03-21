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Сегодня, 17:14

Агент Изидора не знает, вернется ли футболист в «Локомотив» после перерыва

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Эммануэль Лакруа прокомментировал ситуацию с восстановлением нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

«Вильсон чувствует себя лучше, но не знаю, вернется ли он после перерыва на матчи сборных», — приводит слова Лакруа «РБ Спорт».

В конце зимнего трансферного окна 22-летний француз мог перебраться в «Лион», но сделка сорвалась после провала медосмотра, на котором была обнаружена травма форварда. С тех пор он не выходил на поле в составе красно-зеленых.

Всего в нынешнем сезоне на счету Изидора 17 матчей во всех турнирах, 4 гола и 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-izidora-vil-son-chuvstvuet-sebya-luchshe-no-ne-znayu-vernetsya-li-on-posle-perery-va-na-sborny-e/
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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