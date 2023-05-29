Агент Изидора оценил результативность форварда после восстановления от травмы

Эммануэль Лакруа, агент форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, поделился мнением о результативности футболиста после его возвращения в строй.

«Это замечательное возвращение Изидора после травмы. Его секрет заключается в его работе. Вильсон упорно трудится каждый день», — цитирует Лакруа «Чемпионат».

В ноябре 2022 года Изидор получил повреждение колена и вернулся на поле в составе «Локомотива» только в 23-м туре чемпионата России. Всего в текущем сезоне 22-летний французский форвард провел 19 матчей в РПЛ, отметился 7 голами и 3 результативными передачами.