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Сегодня, 14:24

Агент Изидора опроверг информацию о желании игрока покинуть «Локомотив»

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Футбольный агент Эммануэль Лакруа прокомментировал слухи о желании своего клиента, французского нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора покинуть московский клуб этим летом.

«Хочет ли Вильсон Изидор уехать в Европу? Он вообще ничего не хочет. Только хорошо завершить свой сезон в «Локомотиве», — сказал Лакруа «СЭ».

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщал, что Изидор рассчитывал приостановить контракт с «Локомотивом» по правилу ФИФА, чтобы уехать играть в Европу, но в связи с новыми поправками его уход теперь возможен только за деньги.

22-летний француз в текущем сезоне РПЛ провел 18 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас. В составе «Локомотива» он играет с 22 января 2022 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано на 4,5 года.

(Валерия Яшвили)

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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