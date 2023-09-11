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Сегодня, 14:12

Агент Изидора подтвердил, что «Зенит» имеет обязательное право выкупа форварда

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Гарольд Ичбиа, агент нападающего Вильсона Изидора, подтвердил, что у «Зенита» есть приоритетное право выкупа футболиста у «Локомотива».

9 сентября клуб из Санкт-Петербурга объявил об аренде 23-летнего француза у железнодорожников до конца сезона-2023/24.

«У «Зенита» действительно обязательное право выкупа. Я не знаю, почему так. Условия обсуждались сугубо между двумя клубами. Вильсон очень счастлив, что трансфер состоялся. Это главное», — приводит Sport24 слова Ичбиа.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. Форвард забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

7 сентября «СЭ» сообщал, что «Зенит» может выкупить Изидора у «Локомотива» за 6 миллионов евро.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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