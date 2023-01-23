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Сегодня, 18:18

Агент Изидора о возможном переходе нападающего в «Шальке»: «Ничего не подписано, так что нет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Эммануэль Лакруа прокомментировал возможный переход своего клиента, нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, в немецкий «Шальке».

«Возможен ли переход Вильсона в «Шальке-04»? Ничего не подписано, так что нет. Сейчас многие клубы интересуются моим клиентом», — заявил агент в Sport24.

22-летний французский футболист выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-23-agent-izidora-o-vozmozhnom-perekhode-frantsuza-v-shalke-poka-nichego-ne-podpisano
ФК Локомотив (Москва)
ФК Шальке
Вильсон Изидор
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