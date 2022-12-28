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Сегодня, 12:52

Агент Изидора считает, что переход в АФК повлияет на всех футболистов из РПЛ

Мария Куцубеева
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа в комментарии для «СЭ» рассказал, повлияет ли переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) на будущее игрока в российском клубе.

«Останется ли Вильсон в России, если РФС перейдет в АФК? Думаю, это решение повлияет на всех игроков, которые выступают в России. Но на данный момент ситуация с возможным переходом в Азию на Изидора не влияет», — сказал Лакруа «СЭ».

Изидор выступает за железнодорожников с января 2022 года. В сезоне РПЛ-2022/23 форвард провел на поле 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Контракт 22-летнего француза с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Во вторник, 27 декабря стало известно, что голосование по вопросу о переходе РФС из УЕФА в АФК состоится до 31 декабря 2022 года.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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