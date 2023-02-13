Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:56

Агент Изидора сообщил, что в ближайшее время вопрос с лечением футболиста будет решен

Алина Савинова
Telegram Дзен

Эммануэль Лакруа, агент форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, ответил на вопрос о состоянии футболиста.

«Будущее Вилсона пока неизвестно. Даже не могу сказать, будет ли операция. Сейчас мы получаем разную информацию от разных врачей и находимся в поисках лучшего варианта. В ближайшее время вопрос с его лечением будет решен, и срок восстановления станет известен», — цитирует Лакруа Sport24.

В зимнее трансферное окно Изидор мог перейти в «Лион», но клуб отказался от сделки из-за травмы игрока. 22-летний футболист получил повреждение колена, из-за которого ему потребуется определенное время на восстановление.

В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-13-agent-izidora-v-blizhaysheye-vremya-vopros-s-lecheniyem-vilsona-budet-reshen
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Нобоа опроверг слова своей девушки о ее избиении: «Я не такой человек»
Газзаев: «Жирков является примером для всех футболистов, которые хотят добиться чего-то серьезного в карьере»
Нападающий «Краснодара» Олусегун: «Сафонов для меня — номер один в РПЛ, сильнее Акинфеева»
Стрепетов: «Думаю, для «Волги» было бы очень почетно приехать на «Газпром Арену»
Нападающий «Краснодара» Олусегун: «Мои любимые слова по-русски — грубые!»
Зырянов поздравил Жиркова с завершением футбольной карьеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нобоа опроверг слова своей девушки о ее избиении: «Я не такой человек»