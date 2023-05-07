Агент: «На данный момент неизвестно, останется ли Изидор в «Локомотиве»

Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о будущем футболиста в московском клубе.

«На данный момент неизвестно, останется ли Вильсон в «Локомотиве». Ближе к лету будет ясно, возможен ли его уход», — приводит Sport24 слова агента.

Изидор выступает за «Локомотив» с 2022 года. В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за железнодорожников 19 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 25 матчах.