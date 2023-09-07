Агент Изидора: «Скорее всего, Вильсон подпишет контракт с новым клубом в ближайшие 48 часов»

Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, анонсировал переход его клиента в другую команду.

«Вильсон точно не будет выкупать свой контракт. Такой вариант не рассматривается. Скорее всего, он подпишет контракт с другим клубом в ближайшие 48 часов», — цитирует агента Sport24.

Перед окончанием европейского трансферного окна 23-летний француз уехал из России, а позже «Локомотив» сообщил, что француз отказывается возвращаться в расположение клуба.

Сообщалось, что 23-летний футболист может продолжить карьеру в Греции, Сербии или Турции, так как в этих странах еще открыто трансферное окно.