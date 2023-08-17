Агент Изидора: «Несколько клубов проявляют интерес к Вильсону»

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Марсель».

«Изидор близок к переходу в «Марсель»? Нет никакой информации, которую можно было бы предоставить по этому поводу. Несколько клубов проявляют к нему интерес. Клубы из Франции? Отовсюду», — сказал Лакруа «СЭ».

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 6 миллионов евро. Контракт 22-летнего француза с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.