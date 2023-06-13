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Сегодня, 12:48

Агент Изидора заявил, что продолжение карьеры футболиста остается неопределенным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, заявил, что дальнейшее продолжение карьеры его клиента остается неопределенным.

«Нельзя на 100 процентов утверждать, что Вильсон останется в «Локомотиве». Летом может произойти все что угодно. Это футбол», — приводит слова Лакруа Sport24.

22-летний француз в текущем сезоне РПЛ провел 20 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативных паса. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-13-agent-izidora-nelzya-na-100-utverzhdat-chto-vilson-ostanetsya-v-lokomotive
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