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Агент полузащитника «Краснодара» Кади: «Рассматриваем получение польского гражданства»

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Агент Хелсио Роберто Алиск, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал, что игрок может получить польское гражданство.

— Две бразильские легенды «Краснодара»: Ари и Жоазиньо — получили российский паспорт спустя пять лет жизни в России. Допускаете, что Кади может пойти по пути соотечественников?

— Почему нет? В России всегда играли сильные бразильцы, у вас великолепная страна. Мы также рассматриваем получение польского гражданства.

— Почему такой необычный выбор?

— У Кади есть корни в Польше. Если его однажды вызовут, то он будет выступать под фамилией своего дедушки — Малиновский.

— На какой стадии находится получение польского паспорта для Кади?

— На данный момент этот процесс приостановлен, — цитирует агента Metaratings.

26-летний бразилец перебрался в «Краснодар» в зимнее трансферное окно. В 19-м туре Кади принес «быкам» победу над «Динамо» (3:1), оформив дубль. В общей сложности на его счету 2 гола в 4 матчах за клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-napadayushego-krasnodara-kadi-my-rassmatrivaem-poluchenie-polskogo-grazhdanstva-no-poka-process-priostanovlen-235101/
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